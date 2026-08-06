मरहा-हरदी नदी का पानी सड़क पर, बढ़ी परेशानी
नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण मरहा और हरदी नदी उफान पर आ गई है। बाढ़ से कई गांव प्रभावित हुए हैं और मुख्य मार्गों पर पानी बह रहा है, जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को फसलों के नुकसान की चिंता है और ग्रामीण प्रशासन से मदद की मांग कर रहे हैं।
रमेश कुमार परिहार। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हुई भारी बारिश और प्रखंड क्षेत्र में पिछले कई दिनों से रुक-रुक कर हो रही वर्षा के कारण मरहा एवं हरदी नदी उफान पर आ गई है। बुधवार को नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि होने से कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया, जिससे जनजीवन प्रभावित होने लगा है। परवाहा-लालबंदी मुख्य पथ पर लहुरिया बाजार एवं पेट्रोल पंप के समीप बाढ़ का पानी सड़क पर चढ़ जाने से आवागमन प्रभावित हो गया है। सड़क पर पानी बहने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को काफी सावधानी बरतनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों को बाजार, प्रखंड मुख्यालय और अन्य जरूरी कार्यों के लिए आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
बाढ़ के पानी ने लहुरिया, खुरसाहा, बारा, जगदर, महुआवा और लपटाहा गांव के सरेह तथा निचले इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। खेतों में पानी भर जाने से धान की रोपनी वाले कई खेत जलमग्न हो गए हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों को आशंका है कि जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। ग्रामीणों के अनुसार बुधवार सुबह से ही नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा था और कुछ ही घंटों में बाढ़ का पानी सड़क तक पहुंच गया। नदी किनारे बसे गांवों के लोग संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सतर्क हो गए हैं तथा लगातार जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नेपाल के तराई क्षेत्रों में बारिश होते ही हर वर्ष मरहा और हरदी नदी उफान पर आ जाती है। इसके बावजूद तटबंधों के सुदृढ़ीकरण, बाढ़ सुरक्षा और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र प्रभावी कदम उठाने की मांग करते हुए कहा कि हर मानसून में बाढ़ की यह समस्या लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है।
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