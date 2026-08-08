सहरसा : कोसी का कहर: जलभराव और कटाव से कई गांवों का सड़क संपर्क टूटा

कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण कई गांवों में जलभराव और कटाव की स्थिति गंभीर हो गई है। सड़क, पुल-पुलिया और डायवर्सन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत राहत कार्य की मांग की है।

नवहट्टा (सहरसा) से रजनीश राजन की रिपोर्ट कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि के बाद नदी किनारे बसे गांवों में जलभराव और कटाव की स्थिति गंभीर होती जा रही है। सत्तौर, डरहार, बकुनिया और केदली पंचायत के कई गांवों में सड़क पर पानी का तेज बहाव होने से आवागमन प्रभावित है। कई जगह सड़क, पुल-पुलिया और डायवर्सन क्षतिग्रस्त होने से हजारों लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सत्तौर पंचायत के बीरजाईन, नारायणपुर सहित अन्य गांवों में सड़क पर जलभराव के साथ जगह-जगह कटाव शुरू हो गया है। पानी के तेज बहाव से बड़े पैमाने पर कटाव होने के बाद बीरजाईन से डरहार पंचायत को जोड़ने वाली मुख्य सड़क दो हिस्सों में बंट गई है। सड़क पर बने गड्ढों के कारण सत्तौर, डरहार और बकुनिया पंचायत के एक दर्जन से अधिक गांवों का सड़क संपर्क प्रभावित हो गया है。

विद्यालय परिसर में जलभराव डरहार पंचायत के चारों ओर जलभराव की स्थिति बनने लगी है। बरहरा गांव स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय बरहरा के परिसर में भी पानी जमा हो गया है। इससे विद्यालय आने-जाने वाले बच्चों और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केदली पंचायत के असैय पुनर्वास, रामपुर और केदली पुनर्वास में भी जलभराव होने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। कोसी पूर्वी तटबंध से केदली गांव जाने वाली मुख्य सड़क पर पानी जमा होने के कारण गांव के सैकड़ों परिवारों को कासीमपुर पंचायत होकर आवागमन करना पड़ रहा है।

डायवर्सन बहने से संपर्क भंग कोसी पूर्वी तटबंध के बाहर बसे कासीमपुर पंचायत के डुमरा गांव को परुहर, कासीमपुर सहित सुपौल जिले से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर पुल निर्माण कार्य चल रहा है। पुल के डायवर्सन में सीपेज के कारण डायवर्सन बह गया है। पिछले तीन दिनों से संपर्क बाधित रहने के कारण बच्चों को विद्यालय जाने, बैंकिंग कार्य और अन्य जरूरी कामों के लिए ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लगातार जलभराव और कटाव से सड़क, पुल, पुलिया एवं डायवर्सन क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्र में आवागमन का संकट गहराता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जलस्तर बढ़ने के साथ स्थिति और गंभीर हो सकती है। बावजूद इसके अब तक प्रशासन की ओर से प्रभावित मार्गों को दुरुस्त कराने के लिए ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से क्षतिग्रस्त सड़कों और डायवर्सन की तत्काल मरम्मत कराने तथा आवागमन बहाल करने की मांग की है।