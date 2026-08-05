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पीपरा में कोसी का कटाव तेज दर्जनों घर-द्वार नदी में समाए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
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उटेशरा पंचायत के पीपरा गांव में कोसी नदी का कटाव लगातार विकराल हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई परिवारों के घर नदी में समा चुके हैं और अन्य मकान भी खतरे में हैं। प्रभावित परिवार अस्थायी आशियाना बनाने को मजबूर हैं। मुख्यालय प्रशासन से राहत की मांग की जा रही है।

पीपरा में कोसी का कटाव तेज दर्जनों घर-द्वार नदी में समाए

सलखुआ, एक संवाददाता। पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर उटेशरा पंचायत के पीपरा गांव के वार्ड 11 व 12 में कोसी नदी का कटाव लगातार भयावह होता जा रहा है। जलस्तर में उतार- चढ़ावसे नदी तेजी से गांव की ओर बढ़ रही है। बीते दो-तीन दिनों में दर्जनों परिवारों के घर नदी में समा चुके हैं, जबकि कई अन्य मकान कटाव की जद में हैं। प्रभावित परिवार खेतों में अस्थायी आशियाना बनाकर रहने को विवश हैं।ग्रामीणों ने बताया कि चंदेश्वरी यादव, बिनो यादव, सुधीर यादव, पंकज यादव, अखिलेश यादव, दिलीप यादव, वीरेंद्र यादव, रंजीत रजक समेत कई परिवारों के घर नदी में विलीन हो चुके हैं।

उपजाऊ कृषि भूमि भी लगातार कट रही है ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2014 में मियाजागिर, कमराडीह और पीपरा गांव भीषण कटाव से उजड़ चुके थे। बाद में नदी की धारा बदलने पर लोगों ने दोबारा घर बसाए, लेकिन अब वही स्थिति फिर सामने है।मुखिया अनिल कुमार यादव उर्फ महंथ ने जिला प्रशासन व जल संसाधन विभाग से तत्काल स्थायी कटावरोधी कार्य शुरू कराने तथा विस्थापित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। सीओ रवि कुमार ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर विभाग को रिपोर्ट भेजी जाएगी तथा पात्र परिवारों के लिए मुआवजे की अनुशंसा की जाएगी।

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