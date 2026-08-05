ट्रेलर में पीछे से घुसा तेज रफ्तार कंटेनर, चालक घायल
बुधवार को सैनी थाना क्षेत्र के अझुवा में भोला चौराहे के पास तेज रफ्तार डाक कंटेनर ने ट्रेलर से टक्कर मार दी। हादसे में कंटेनर चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से चालक को निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके चलते मार्ग बाधित हुआ, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया।
सिराथू हिन्दुस्तान संवाद। सैनी थाना क्षेत्र के अझुवा स्थित भोला चौराहे के समीप बुधवार दोपहर करीब तीन बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार डाक कंटेनर आगे चल रहे ट्रेलर से पीछे जा टकराया। हादसे में कंटेनर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े।प्रयागराज से कानपुर की ओर जा रहा ट्रेलर भोला चौराहे के पास बने ब्रेकर पर पहुंचते ही चालक ने वाहन की गति धीमी कर दी। इसी दौरान पीछे से आ रहा तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर ट्रेलर के पिछले हिस्से में घुस गया।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक रामनरेश पुत्र गोरेलाल, निवासी कानपुर, केबिन में फंस गया। कंटेनर में पार्सल लदा था। सूचना मिलते ही सैनी पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से चालक को केबिन से बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हादसे के कारण कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहा। हालांकि पुलिस ने तत्काल क्रेन बुलवाकर क्षतिग्रस्त कंटेनर और ट्रेलर को सड़क से हटवाकर यातायात को सुचारु कराया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें