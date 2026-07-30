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हाईवा-एलपी ट्रक में भीषण टक्कर, दोनों चालक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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बरकाकाना में गुरुवार अहले सुबह एक हाईवा और एलपी ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई। हादसे में दोनों चालकों को गंभीर चोटें आईं। दुर्घटना के बाद सड़क पर कोयला बिखर गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

हाईवा-एलपी ट्रक में भीषण टक्कर, दोनों चालक घायल

बरकाकाना, निज प्रतिनिधि। रामगढ़-पतरातू मुख्य मार्ग स्थित रेलवे अस्पताल के समीप गुरुवार अहले सुबह करीब 3:30 बजे एक हाईवा और एलपी ट्रक के बीच आमने-सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे में हाईवा के चालक पीपरवार निवासी कृष्णा महतो तथा एलपी का चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, दुर्घटना के समय दोनों वाहन कोयला लोड कर अपने-अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे।

दुर्घटना का विवरण

टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर में एलपी ट्रक का पूरा डाला बॉडी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं हाइवा घटना स्थल से लगभग सौ मीटर दूर सड़क किनारे लगे गार्डर को तोड़ता हुआ रेलवे कर्मी लखन दांगी के क़्वार्टर 102/बी के समीप लगे पेड़ से जा टकराया। टक्कर इजना जोरदार था कि एलपी ट्रक का डाला बॉडी भी हाइवा के साथ फंस कर सौ मीटर दूर जा पहुंचा।

राहत और बचाव कार्य

सूचना मिलते ही बरकाकाना पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद नसे दोनों घायल चालकों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। बताया गया कि हवा आम्रपाली प्रोजेक्ट से भुरकुंडा साइडिंग और एलपी ट्रक अशोका प्रोजेक्ट से बरकाकाना साइडिंग कोयला लेकर जा रही थी। दुर्घटना के बाद एलपी ट्रक पर लदा कोयला सड़क पर बिखर गया, जिससे कुछ समय तक रामगढ़-पतरातू मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। बाद में जेसीबी की मदद से सड़क पर बिखरे कोयले को हटाया गया, जिसके बाद आवागमन सामान्य हो सका। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी है。

अवश्यक प्रश्न

कौन से दो वाहन टकराए थे?
एक हाईवा और एलपी ट्रक टकराए थे।
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