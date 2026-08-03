पटमदा में तेज रफ्तार कार हवा में उछलकर बिजली के पोल से टकराई
पटमदा-काटिन लिंक रोड पर 12:45 बजे एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर के दौरान खंभा टूट गया, लेकिन कार चालक को कोई गंभीर चोट नहीं आई। पुलिस ने घटना की जांच शुरू की, जबकि बिजली विभाग के कर्मचारी ने मरम्मत का काम शुरू किया।
पटमदा: पटमदा-काटिन लिंक रोड पर पटमदा थाना क्षेत्र के रांगाटांड़ निर्मल चौक के पास सोमवार दोपहर करीब 12:45 बजे एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार हवा में उछलते हुए सड़क किनारे बने गड्ढे को पार कर बिजली के एलटी पोल से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बिजली का खंभा दो हिस्सों में टूट गया, जबकि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर चपटी हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि कार चालक को मामूली खरोंच तक नहीं आई और वह सुरक्षित बच निकला।सूचना मिलते ही पटमदा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दुर्घटना की जांच शुरू कर चालक से पूछताछ की।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार पुरुलिया से जमशेदपुर की ओर जा रही थी और उसमें चालक अकेला सवार था। वहीं, घटना की सूचना मिलने पर बिजली विभाग के कर्मचारी मोहम्मद महमूद भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्षतिग्रस्त बिजली पोल की जानकारी विभाग के अधिकारियों को दी, ताकि जल्द से जल्द मरम्मत कर विद्युत व्यवस्था सामान्य की जा सके। उन्होंने बताया कि खंभे में केबल तार होने की वजह से विद्युत प्रवाहित नहीं हुआ अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें