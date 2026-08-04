टर्बुलेंस में फंसा एयर इंडिया का विमान, 15 लोग घायल

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) पर मंगलवार को थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान अचानक भीषण एयर टर्बुलेंस की चपेट में आ गई। इस दौरान विमान अचानक 300 फीट नीचे आ गया। घटना में 11 यात्रियों और चार केबिन क्रू सदस्य समेत 15 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, फुकेट से 8 बजे इस विमान के उड़ान भरने के लगभग डेढ़ घंटे बाद यह एयर टर्बुलेंस में फंस गया। इससे यात्रियों के सिर विमान से टकराने, केबिन से सामान उनके ऊपर गिरने, चोट लगने सहित कई मामले आए। यात्रियों के अनुसार, विमान के अंदर लोगों में भय का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि इनमें केबिन क्रू सदस्य को गंभीर चोटें आई हैं। टर्बुलेंस में फंसने की सूचना के बाद से ही आईजीआई पर अलर्ट हो गया। विमान सुबह 11.30 बजे आईजीआई पर उतरा। विमान के लैंड करते ही घायलों को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल, वसंत कुंज स्थित फोर्टिस और वसंत कुंज इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में भर्ती किया गया। सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है。