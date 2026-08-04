खेकड़ा-अक्षरधाम एलिवेटिड हाईवे पर ट्रक की टक्कर से कार क्षतिग्रस्त

खेकड़ा-अक्षरधाम एलिवेटिड हाईवे पर ट्रक की टक्कर से कार क्षतिग्रस्त
खेकड़ा में अक्षरधाम एलिवेटेड हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार में टक्कर मार दी। इस हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को दिल्ली के ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भेजा गया। पुलिस ने हादसे की सूचना प्राप्त कर ली है और आरोपी ट्रक चालक की पहचान के लिए प्रयास कर रही है।
खेकड़ा। खेकड़ा-अक्षरधाम एलिवेटिड हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई, साथ ही उसमें सवार चालक गंभीर रूप में घायल हो गया। उसे उपचार के लिए दिल्ली के ट्रामा सेंटर ले जाया गया है। पुलिस को हादसे की सूचना दे दी गई है। मेरठ का रहने वाला महाराज सोमवार सुबह निजी कार से दिल्ली जा रहा था। खेकड़ा से वह अक्षरधाम हाईवे पर चढा। बताया जाता है कि डूंडाहैड़ा के पास पहुंचते ही पीछे से आए तेज गति के ट्रक ने उसकी कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, साथ ही उसमें सवार महाराज गंभीर रूप में घायल हो गया।
हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए खेकड़ा सीएचसी पर भर्ती कराया। सिर में गंभीर चोट पाए जाने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद उसे उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। कोतवाली प्रभारी आशीष पुंडीर का कहना है कि हादसे की सूचना मिल गई है। आरोपी अज्ञात ट्रक चालक का पता लगाया जा रहा है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें