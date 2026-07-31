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रोडवेज बस ट्रैक्टर ट्राली में घुसी चालक परिचालक गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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य बाईपास रोड पर भीषण हादसा फोटो 3 परिचय - घटना स्थल पर जांच करते स्टेशन इंचार्ज सुरेन्द्र सिंह। फर्रुखाबाद, संवाददाता। दिल्ली से लौट रही रोडवेज की एसी

रोडवेज बस ट्रैक्टर ट्राली में घुसी चालक परिचालक गंभीर

फर्रुखाबाद, संवाददाता।दिल्ली से लौट रही रोडवेज की एसी जनरथ बस ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। बस और ट्रैक्टर की भीषण भिड़ंत में बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इससे चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में सवार 18 यात्री सुरक्षित रहे। गंभीर घायल चालक को हायर सेकेंडरी के लिए रिफर किया गया है। साहिबाबाद डिपो की जनरथ बस रात में कौशांबी से निकली थी। सुबह 5 बजे के आसपास बस जब बाईपास स्थित खरबंदी कुइयांबूट पहुंची तो आगे की ओर जा रहा ट्रैक्टर के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी। इससे बस ट्रैक्टर ट्राली में जा घुसी।

बस और ट्रैक्टर की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक समय के लिए बस में बैठे यात्रियों को लगा कि कहीं बस पलट गई है। कई यात्री तो बस की सीट से आगे की ओर पहुंच गए। बस का आगे का हिस्सा ट्रैक्टर ट्राली में घुस जाने से चालक विनय सिंह चौहान और परिचालक आकाश गुप्ता जो चालक केबिन में ही थे गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस और रोडवेज कर्मचारी मौके पर पहुंचे। चालक परिचालक को लोहिया अस्पताल पहुंचवाया गया। जहां पर चालक की हालत गंभीर होने के कारण प्रथम उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। वहीं यात्रियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य तक पहुंचवाया गया। स्टेशन इंचार्ज सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि मौके पर गए थे बस की ट्रैक्टर ट्राली में टक्कर लगी है। ट्रैक्टर में ईंटे भरी हुई थी और बस में 18 यात्री सवार थे। चालक की स्थिति गंभीर होने के कारण उनको रेफर किया है जबकि परिचालक का इलाज लोहिया अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने बताया कि यात्री सभी सुरक्षित है किसी को किसी प्रकार की चोटे नहीं थी इसलिए उनको गंतव्य तक दूसरी बस से भिजवाया गया है। उधर बाईपास रोड पर सुबह पांच बजे के आसपास तक सन्नाटा रहता है। सुबह के समय खनन के टैक्टर जरूर दौड़ते नजर आते हैं। अन्य वाहन कम निकलते हैं। अगर बस और टैक्टर की टक्कर दिन में हुई होती तो बड़ा हादसा हो सकता था।

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