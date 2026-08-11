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नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में सात साल की कैद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में मुट्ठीगंज थानाक्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी इब्राहिम उर्फ खलील को पॉक्सो एक्ट विशेष न्यायालय ने सात वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। यह घटना 25 मार्च 2017 को हुई थी जब अभियुक्त ने लड़की को झाड़ू लगाने के बहाने बुलाया।

नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में सात साल की कैद

प्रयागराज विधि संवाददाता। मुट्ठीगंज थानाक्षेत्र में नाबालिग लड़की को झाड़ू लगाने के बहाने अपने घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने अभियुक्त इब्राहिम उर्फ खलील को सात वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार त्रिपाठी एवं पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों का अवलोकन करने के बाद दिया।अभियोजन के अनुसार, घटना 25 मार्च 2017 की शाम करीब सात बजे की है। अभियुक्त ने पीड़िता को झाड़ू लगाने के बहाने अपने घर बुलाया और दरवाजा अंदर से बंद कर उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया।

पीड़िता के शोर मचाने पर उसके चाचा ने दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद अभियुक्त दरवाजा खोलकर भाग गया। घटना के संबंध में मुट्ठीगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376/511 भादंवि एवं धारा 18 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे।

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