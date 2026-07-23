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रुड़की की दीया भटनागर ने जीता तीसरा स्थान

By Hindustan | Bureau
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रुड़की की सात वर्षीय दीया भटनागर ने फेसबुक पर आयोजित बालमंच उज्जैन के 41वें स्थापना दिवस पर तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस ऑनलाइन पर्यावरण जागरूकता प्रतियोगिता में देशभर से हजारों प्रतिभागियों ने भाग लिया। दीया की इस उपलब्धि से परिवार और शहर में खुशी का माहौल है।

रुड़की की दीया भटनागर ने जीता तीसरा स्थान

रुड़की, संवाददाता। फेसबुक पर बालमंच उज्जैन के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित ऑनलाइन पर्यावरण जागरूकता रील प्रतियोगिता में रुड़की की सात वर्षीय दीया भटनागर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और शहर में खुशी का माहौल है। प्रतियोगिता का आयोजन डॉ. पवन कुमार मिश्र के निर्देशन में किया गया। इसमें दो आयु वर्ग बनाए गए थे, जिनमें पहला वर्ग 1 से 15 वर्ष तथा दूसरा 16 से 25 वर्ष तक के प्रतिभागियों के लिए था। प्रतियोगिता में देशभर से करीब 500 से 1000 प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण पर आधारित रील प्रस्तुत की।

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