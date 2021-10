देश कर्नाटक: भारी बारिश से मकान ढहा, दो बच्चों सहित 7 की मौत; सीएम ने किया 5-5 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान Published By: Priyanka Thu, 07 Oct 2021 08:24 AM एएनआई पीटीआई,बेंगलुरु

Your browser does not support the audio element.