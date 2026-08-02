बगहा में दो सड़क हादसों में सात लोग हुए घायल

बगहा में दो सड़क हादसों में सात लोग हुए घायल
बगहा में दो अलग-अलग सड़क हादसों में सात लोग जख्मी हो गये हैं। एक युवक की स्थिति गंभीर है जिसे जीएमसीएच रेफर किया गया। पहली घटना में ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक सवार युवक को टक्कर मारी, जबकि दूसरी घटना में आवारा सुअर की वजह से ऑटो पलट गया। सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती किया गया।
बगहा, नगर प्रतिनिधि। नगर थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग सड़क हादसों में सात लोग जख्मी हो गये। जिसमे एक युवक की स्थिति गंभीर बनी है। युवक को प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। अन्य सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पहली घटना
पहली घटना शनिवार देर रात चखनी रजवटिया-रतवल गंडक बांध पथ पर रजवटिया मेला के समीप हुई। ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। डॉ. विजय कुमार ने बताया कि घायल दीनदयाल नगर के छोटेलाल यादव का पुत्र विकास कुमार है। उसके सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जीएमसीएच रेफर किया गया।
दूसरी घटना
वहीं, दूसरी घटना रविवार सुबह एनएच-727 पर गांधीनगर चौक आवारा सुअर आ जाने से ऑटो पलट से हुई। हादसे में चालक समेत छह लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। डॉ. विजय कुमार ने बताया कि घायलों में भैरोगंज के देउरवा की देवमती देवी, रनीता कुमारी, संगीता, जीउत शर्मा व ऑटो चालक रामाशीष राम शामिल हैं। सभी लोग इलाज कराने हरनाटांड़ जा रहे थे।
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