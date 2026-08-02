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बेकाबू कार ने ऑटो में मारी टक्कर, सात घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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गुरसहायगंज में शनिवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक तेज़ रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो खड्ड में पलट गया। इस हादसे में महिलाओं और बच्चों समेत कुल सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां तीन को रेफर किया गया।

बेकाबू कार ने ऑटो में मारी टक्कर, सात घायल

​गुरसहायगंज। राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार की जोरदार टक्कर से बेकाबू होकर ऑटो खड्ड में पलट गया। हादसे में महिलाओं और मासूम बच्चों समेत कुल सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। ​प्राप्त जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम एक ऑटो सवारियों को लेकर हरदोई से गुरसहायगंज की ओर आ रहा था। जैसे ही ऑटो जीटी रोड स्थित ग्राम डुंडवा बुजुर्ग बाईपास के पास पहुंचा, तभी एक तेज़ रफ्तार कार ने उसे पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।

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टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो चालक नियंत्रण खो बैठा और ऑटो सड़क किनारे खड्ड में जा गिरा।​घटना के तुरंत बाद राहगीरों और पुलिस ने राहत-बचाव कार्य शुरू किया। हादसे में हरदोई के ग्राम समदा (लुनार) निवासी बब्लू, रामवीर, सीतु, सिलोचना, गेंदा और सात वर्षीय मासूम कृष्ना समेत सात लोग चोटिल हुए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद तीन लोगों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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