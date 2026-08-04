हाईवे पर सड़क हादसे में कांवड़ियों समेत सात लोग घायल

खतौली रतनपुरी थाना क्षेत्र में रायपुर नंगली गांव के समीप हुए सड़क हादसे में कांवड़ियों समेत सात लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना से पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे खतौली कोतवाल ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। घटना के काफी देर तक हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा।नगर की सड़कों पर कांवड़ियों का सैलाब बढ़ता जा रहा है कोई कांवड़ियां हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहा है तो कोई लेने के लिए सड़कों पर दौड़ लगा रहा है। इसी को लेकर रविवार की देर रात को रतनपुरी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 58 पर सड़क हादसा हो गया।

गाजियाबाद निवासी कुछ कांवड़िया डीसीएम में बैठकर हरिद्वार गंगाजल लेने के लिए निकले। नेशनल हाईवे पर रायपुर नंगली गांव के समीप सामने से तेज गति से आ रहे वाहन को बचाने के प्रयास में डीसीएम के चालक ने आगे चल रहे ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद ई-रिक्शा चालक तो घायल हुआ साथ ही डीसीएम भी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गई। हादसे में गाड़ी में मौजूद सभी लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर खतौली कोतवाल दिनेश बघेल पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। कोतवाल ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों में विपिन पुत्र पप्पन निवासी शाहजहापुर मोदीनगर,तुषार पुत्र शीशपाल निवासी देवेनद्रपुरी,रमन पुत्र जितेन्द्र, विशाल पुत्र राजबीर, रोहित पुत्र रंजीत, लक्की पुत्र रंजीत, विशाल पुत्र सुभाष निवासी गाजियाबाद शामिल है। घटना के बाद काफी देर तक हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। कोतवाल ने कडी मशक्क्त के बाद यातायात को सुचारू किया। बताया गया है कि सूचना देने के बाद रतनपुरी इस्पेक्टर मौके पर नहीं पहुंचे।