टोटो और बाइक की टक्कर में सात लोग घायल

नवगछिया, निज संवाददाता। खरीक थाना क्षेत्र एनएच-31 स्थित लगदाहा चौक के पास सोमवार की सुबह 10:30 बजे टोटो और बाइक के बीच टक्कर हो गई। जिसमें टोटो पर सवार चालक समेत पांच लोग एवं बाइक पर सवार दो, कुल सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी मिलते ही खरीक थाना के गश्ती पदाधिकारी रामबच्चन प्रसाद, दारोगा सौरभ कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। सभी घायलों को वाहन से इलाज के लिए खरीक सीएचसी पहुंचाया गया। घायल की पहचान खरीक थाना क्षेत्र के नागरटोला निवासी मंटू राय (50), इसकी पत्नी रीता देवी (45), पुत्री प्रियंका कुमारी (25), सीता कुमारी (12), पुत्र सागर कुमार (16) एवं खगड़िया जिले के महेशखूंट थाना क्षेत्र के पटेल नगर निवासी विवेक कुमार (28) व अभिषेक कुमार (24) दोनों पिता रंजीत सिंह के रूप में हुई।