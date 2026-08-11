टोटो और बाइक की टक्कर में सात लोग घायल
नवगछिया में एक टोटो और बाइक के बीच टक्कर में कुल सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टोटो में चालक और परिवार के पांच सदस्य शामिल थे, जबकि बाइक पर दो लोग सवार थे। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए चीनी अस्पताल भेजा और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लिया।
नवगछिया, निज संवाददाता। खरीक थाना क्षेत्र एनएच-31 स्थित लगदाहा चौक के पास सोमवार की सुबह 10:30 बजे टोटो और बाइक के बीच टक्कर हो गई। जिसमें टोटो पर सवार चालक समेत पांच लोग एवं बाइक पर सवार दो, कुल सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी मिलते ही खरीक थाना के गश्ती पदाधिकारी रामबच्चन प्रसाद, दारोगा सौरभ कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। सभी घायलों को वाहन से इलाज के लिए खरीक सीएचसी पहुंचाया गया। घायल की पहचान खरीक थाना क्षेत्र के नागरटोला निवासी मंटू राय (50), इसकी पत्नी रीता देवी (45), पुत्री प्रियंका कुमारी (25), सीता कुमारी (12), पुत्र सागर कुमार (16) एवं खगड़िया जिले के महेशखूंट थाना क्षेत्र के पटेल नगर निवासी विवेक कुमार (28) व अभिषेक कुमार (24) दोनों पिता रंजीत सिंह के रूप में हुई।
सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद रीता देवी, प्रियंका कुमारी, विवेक कुमार, अभिषेक कुमार की स्थिति बेहद गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया। जबकि, शेष घायलों का इलाज पीएचसी में हुआ।जानकारी के अनुसार, मंटू अपने निजी टोटो से अपने पूरे परिवार के साथ झंडापुर थाना क्षेत्र के मड़वा स्थित बाबा ब्रजलेश्वरधाम से सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर पूजा कर घर लौट रहे थे। पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है।
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