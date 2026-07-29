Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड: महिला आयोग सदस्य के पति-पुत्र समेत सात आरोपी दोषी करार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

वर्ष 2012 के प्रबल हत्या मामले में उप्र महिला आयोग की सदस्य के पति-पुत्र समेत सात आरोपियों को दोषी ठहराया गया। न्यायाधीश शमशाद अली ने सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। 31 जुलाई को उनकी सजा का फैसला सुनाया जाएगा। प्रबल की हत्या ने पूरे जिले में विरोध प्रदर्शन भी शुरू किए थे।

बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड: महिला आयोग सदस्य के पति-पुत्र समेत सात आरोपी दोषी करार
बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड: महिला आयोग सदस्य के पति-पुत्र समेत सात आरोपी दोषी करार

वर्ष 2012 के बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड में उप्र महिला आयोग की सदस्य के पति-पुत्र समेत सात आरोपियों को दोषी करार दिया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एवं एफटीसी कोर्ट के न्यायाधीश शमशाद अली ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों को तत्काल न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। मामले में 31 जुलाई को दोषियों की सजा पर फैसला सुनाया जाएगा।

हत्या की घटना

19 दिसंबर 2012 को अग्रसेन जयंती समारोह के दौरान शहर के शहनाई बैंक्वेट हॉल में प्रबल की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से हस्तिनापुर गंग नहर के पास फेंक दिया था। करीब एक माह बाद प्रबल का शव गंग नहर हस्तिनापुर से बरामद हुआ था। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे जिले को झकझोर दिया था, जिसके बाद शहर के लोगों गुस्सा पनपा और शहर भर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। पुलिस और नेताओं को भी आमजन के गुस्से का सामना करना पड़ा था। यह मामला लंबे समय तक चर्चा में बना रहा, प्रबल के पिता आलोक अग्रवाल ने अपने पुत्र का अपहरण के बाद हत्या कर शव हस्तिनापुर गंग नहर के फेंकने की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कई लोगों को नामजद किया था।

अदालत का फैसला

मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तथा एफटीसी कोर्ट के न्यायधीश शमशाद अली ने सभी गवाहों और सुबूतों के आधार पर रामलीला कमेटी के संरक्षक संजय गुप्ता, महिला आयोग की सदस्य संगीता अग्रवाल के पति विनय अग्रवाल, उनके पुत्र अपूर्व अग्रवाल, राहुल गुप्ता, आशीष अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, अनुज गुप्ता को दोषी करार पाया। आदेश सुनते ही सभी दोषियों को अदालत परिसर से ही पुलिस अभिरक्षा में लेकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब 31 जुलाई को अदालत दोषियों की सजा पर अंतिम निर्णय सुनाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रबल हत्या मामले में कितने आरोपी दोषी पाए गए?
इस मामले में उप्र महिला आयोग की सदस्य के पति-पुत्र समेत कुल सात आरोपी दोषी करार दिए गए।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bijnor News Murder Case Crime News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।