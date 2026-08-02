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अधिवक्ता पर बम हमले के सात आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में तेलियरगंज में एक अधिवक्ता विकास कुमार पर बम से जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से सात देसी बम बरामद किए। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। मुख्य आरोपी पर पहले से विभिन्न अपराधों के मुकदमे भी दर्ज हैं।

अधिवक्ता पर बम हमले के सात आरोपी गिरफ्तार

प्रयागराज, संवाददाता। तेलियरगंज में अधिवक्ता पर बम से हुए जानलेवा हमले के मामले में शिवकुटी पुलिस, एसओजी नगर और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने रविवार को सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सात देसी बम भी बरामद किए हैं। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक, 29 जुलाई की रात तेलियरगंज रसूलाबाद निवासी अधिवक्ता विकास कुमार अपने घर के बाहर खड़े थे। तभी कीडगंज निवासी नितिन निषाद उर्फ अखिल अपने करीब दो दर्जन साथियों के साथ बाइक से वहां पहुंचा और उन पर बम से हमला कर दिया।

अधिवक्ता ने किसी तरह भागकर जान बचाई। बाद में उन्होंने जान का खतरा बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने नितिन निषाद उर्फ अखिल, रवि निषाद, विनीत, वंश, राहुल, शुभ और कुलदीप को राम जानकी मंदिर के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी नितिन समेत कई आरोपियों के खिलाफ पहले से विभिन्न अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं।

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