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सेटेलमेंट व ईएसीजी अदालत 23 अगस्त को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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चक्रधरपुर रेल मंडल 23 अगस्त को टाटानगर में सेटेलमेंट और ईएसीजी अदालत का आयोजन करेगा। 30 अगस्त को राउरकेला में भी अदालत होगी। कर्मचारियों की शिकायतें व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से दर्ज की जा सकेंगी, जिससे समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

सेटेलमेंट व ईएसीजी अदालत 23 अगस्त को

चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के द्वारा सेटेलमेंट व ईएसीजी अदालत का आयोजन 23 अगस्त को टाटानगर एमडीटीआई बागबेडा में तथा 30 अगस्त को राउरकेला इलेक्ट्रीक शेड में आयोजित किया जाएगा। अनुकंपा के आधार पर रोजगार सहायता अदालत में अपनी शिकायतें तथा रिटायर्डमेंट सबंधी शिकायतें व्हाट्सएप अथवा ईमेल के माध्यम से रेलवे द्वारा जारी किए गए नंबरों पर किया जा सकता है। इसके पश्चात इन दिनों में आयोजित होने वाले अदालतों में कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

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