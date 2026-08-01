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बालिका एथलेटिक्स में जैपुरिया बाबतपुर चैंपियन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी के सेठ एमआर जैपुरिया स्कूल की छात्राओं ने सीबीएसई क्लस्टर-5 गर्ल्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप-2026 में 138 अंक हासिल करके ओवरऑल चैंपियन बनाया। स्कूल ने अंडर-14 में भी चैंपियनशिप जीती। शिवांगी यादव ने बेस्ट एथलीट का सम्मान प्राप्त किया। विद्यालय के चेयरमैन और प्रबंधन ने छात्रों को बधाई दी।

बालिका एथलेटिक्स में जैपुरिया बाबतपुर चैंपियन

वाराणसी। बलिया के सेंट माइकल्स स्कूल में आयोजित सीबीएसई क्लस्टर-5 गर्ल्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप-2026 में सेठ एमआर जैपुरिया स्कूल्स बनारस के बाबतपुर कैम्पस की छात्राओं ने 138 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। विद्यालय ने अंडर-14 वर्ग में भी 37 अंको के साथ ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। स्कूल की छात्राओं ने विभिन्न स्पर्धाओ में 6 स्वर्ण, 5 रजत एवं 5 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते। सबसे बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि शिवांगी यादव के नाम रही, जिन्होने अंडर-17 वर्ग की 800 मीटर दौड़ में 753 अंक अर्जित कर बेस्ट एथलीट एवं बेस्ट परफॉर्मर (गर्ल्स ग्रुप) का प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त किया। अंडर-14 वर्ग में जाह्नवी कौल ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता। अनन्या सिंह ने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण तथा शॉटपुट में रजत पदक अर्जित किया। जाह्नवी कौल, तनिष्का, आयुषिका एवं अनन्या कुमारी की टीम ने 4 गुणे 100 मीटर रिले में रजत पदक अपने नाम किया, जबकि आयुषिका ने 200 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया。

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अंडर-17 वर्ग की उपलब्धियाँ

अंडर-17 वर्ग में नैंसी यादव, शांभवी राय, श्रुति कुमारी एवं शिवांगी यादव की टीम ने 4 गुणे 100 मीटर रिले में रजत पदक जीता। नैंसी यादव ने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण तथा शॉटपुट में रजत पदक अर्जित किया। शिवांगी यादव ने 400 मीटर एवं 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने के साथ 4 गुणे 400 मीटर रिले में रजत पदक भी हासिल किया। श्रुति कुमारी ने 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता।

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अंडर-19 वर्ग की उपलब्धियाँ

अंडर-19 वर्ग में अंजली कुमारी, अनन्या गुप्ता, सोनाली एवं प्रतिज्ञा की टीम ने 4 गुणे 100 मीटर रिले में कांस्य तथा 4 गुणे 400 मीटर रिले में रजत पदक जीता। अंजली कुमारी ने 100 मीटर दौड़ में कांस्य तथा लंबी कूद में रजत पदक अर्जित किया। सोनाली ने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, जबकि प्रतिज्ञा ने 800 मीटर एवं 3000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी शानदार प्रतिभा का परिचय दिया। विद्यालय के चेयरमैन दीपक कुमार बजाज, प्रबंध निदेशक मनोज कुमार बजाज, अधिशासी निदेशक श्याम सुंदर बजाज, निदेशक अनिल के. जाजोदिया, प्रधानाचार्या सुधा सिंह ने बधाई दी।

सामान्य प्रश्न

सेठ एमआर जैपुरिया स्कूल ने कितने अंक प्राप्त किए?
सेठ एमआर जैपुरिया स्कूल ने 138 अंक प्राप्त किए।
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