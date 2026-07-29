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आवास-खाद्य सेवाओं का प्रदर्शन सबसे बेहतर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सरकार ने सेवा उत्पादन सूचकांक का दूसरा उप-क्षेत्रीय परीक्षण सूचकांक जारी किया है। इसके तहत मई में 19 उप-क्षेत्रों में से आठ में दहाई अंक की वृद्धि हुई। आवास एवं खाद्य सेवा क्षेत्र सबसे बेहतर रहा, जबकि विमान परिवहन और सूचना एवं प्रसारण में कमी आई। आंकड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए मंत्रालय ने इस शृंखला को लागू किया है।

आवास-खाद्य सेवाओं का प्रदर्शन सबसे बेहतर

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने बुधवार को सेवा उत्पादन सूचकांक का दूसरा उप-क्षेत्रीय परीक्षण सूचकांक जारी किया। इसके तहत इस साल मई में संगठित सेवा क्षेत्र के 19 उप-क्षेत्रों में से आठ उप-क्षेत्रों में दहाई अंक में वृद्धि रही। इसमें आवास एवं खाद्य सेवा सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधार वर्ष 2024-25 के साथ 19 उप-क्षेत्रों को सेवा उत्पादन सूचकांक (आईएसपी) जारी किया है। मंत्रालय के बयान के अनुसार, परीक्षण के तौर पर जारी आईएसपी के तहत विमान परिवहन, डाक एवं कूरियर तथा सूचना एवं प्रसारण को छोड़कर सभी सेवा श्रेणियों में मई, 2026 में सालाना आधार पर सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। कुल 19 उपक्षेत्रों में से 16 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गयी।

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सर्वेक्षण के परिणाम

सूचकांक के मुताबिक, मई, 2026 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले सेवा उप-क्षेत्रों में आवास एवं खाद्य सेवाएं शीर्ष पर रहीं, जिनमें 27.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद रियल एस्टेट में 17.7 प्रतिशत, खुदरा व्यापार में 13.3 प्रतिशत, बैंकिंग में 12.1 प्रतिशत और दूरसंचार क्षेत्र में 11.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में गिरावट भी दर्ज की गई। विमान परिवहन में 2.8 प्रतिशत, डाक एवं कूरियर सेवाओं में एक प्रतिशत और सूचना एवं प्रसारण क्षेत्र में 7.6 प्रतिशत की कमी आई।

मंत्रालय का दृष्टिकोण

अप्रैल, 2026 के लिए सेवा उत्पादन सूचकांक का पहला परीक्षण संस्करण 14 जुलाई, 2026 को जारी किया गया था। फिलहाल मासिक सेवा उत्पादन सूचकांक को प्रायोगिक आधार पर प्रकाशित किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार, परीक्षण शृंखला के जरिये आंकड़ों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और मजबूती की जांच की जाएगी तथा संबंधित पक्षों और उपयोगकर्ताओं से प्राप्त सुझावों के आधार पर इसमें सुधार किया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि रेलवे, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों के सूचकांक अस्थायी मासिक आंकड़ों पर आधारित हैं, जिनमें वार्षिक आधार पर संशोधन किया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मई 2026 में सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई?
हाँ, मई 2026 में संगठित सेवा क्षेत्र के 19 उप-क्षेत्रों में से आठ उप-क्षेत्रों में दहाई अंक में वृद्धि हुई।

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