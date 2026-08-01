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208 अनुदेशकों का हुआ सेवा नवीनीकरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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कुशीनगर में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 208 अनुदेशकों का सेवा नवीनीकरण किया गया है। यह कदम शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए निकाला गया है। प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ पूर्ण की गई है। साथ ही, जुलाई का मानदेय प्रति अनुदेशक 17,000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में भेज दिया गया है।

208 अनुदेशकों का हुआ सेवा नवीनीकरण

कुशीनगर। शासन के निर्देशों के अनुपालन में समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 208 अनुदेशकों का शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु सेवा नवीनीकरण कर दिया गया है। यह जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दी। बीएसए ने बताया कि सेवा नवीनीकरण की प्रक्रिया संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों की आख्या एवं अनुदेशकों के संतोषजनक सेवा आचरण के आधार पर पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ संपन्न की गई है। इसी के साथ माह जुलाई का मानदेय भी 17 000 प्रति अनुदेशक की दर से सीधे उनके बैंक खातों में प्रेषित कर दिया गया है।

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