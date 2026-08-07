गुरु हरिकिशन साहिब के प्रकाश पर्व पर मरीजों के बीच फल-दवा व लंगर वितरित
सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता।ग उपरांत हजूरी रागी जत्थे ने गुरबाणी कीर्तन प्रस्तुत किया। कथावाचक ज्ञानी गुरविंदर सिंह ने गुरु इतिहास पर प्रका
सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। आठवें गुरु श्री गुरु हरिकिशन साहिब जी के 370वें प्रकाश पर्व पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहिब तथा ऐतिहासिक गुरुद्वारा चाचा फग्गुमल साहिब सासाराम के संयुक्त तत्वावधान में सेवा दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान कुष्ठ अस्पताल रुद्रपुरा जमुहार में मरीजों के बीच दवाइयों, फलों और लंगर का वितरण किया गया। वहीं सदर अस्पताल सासाराम में भी चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार मरीजों को फल एवं लंगर उपलब्ध कराया गया।
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