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कांवड़ : शिवभक्तों के लिए वॉटरप्रूफ शिविर लगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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गाजियाबाद के मेरठ रोड पर सावन के दौरान लगातार बारिश के बीच कांवड़ियों के लिए शिविर लगाए गए हैं। शिविरों को पूरी तरह पानीनिरोधक बनाया गया है, ताकि शिवभक्तों को आराम और भोजन में कोई परेशानी न हो। यहां प्राथमिक चिकित्सा और स्नानघर की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

कांवड़ : शिवभक्तों के लिए वॉटरप्रूफ शिविर लगे

- मेरठ रोड पर कांवड़ियों के लिए जगह जगह शिविर लगाए गए,सभी शिविर पानीनिरोधक - सावन के दौरान लगातार बारिश के बीच भी शिवभक्तों को आराम करने में नहीं होगी परेशानी

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सेवा शिविरों की विशेषताएँ

- शिविरों में प्राथमिक उपचार के साथ महिला और पुरुष कांवड़ियों के लिए अलग-अलग स्नान घर

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गाजियाबाद, अमन वत्स। सावन माह में लगातार हो रही बारिश के बीच मेरठ रोड पर कांवड़ियों की सेवा के लिए लगाए गए शिविर आस्था, सेवा और आधुनिक व्यवस्थाओं का अनूठा संगम बने हुए हैं। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अधिकांश सेवा शिविरों को पूरी तरह वॉटरप्रूफ बनाया गया है, ताकि बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं को विश्राम, भोजन में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। वहीं शिविरों में प्राथमिक उपचार की भी सुविधा उपलब्ध है।

शिविरों में उपलब्ध सुविधाएँ

मेरठ रोड पर विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संगठनों की ओर से जगह-जगह सेवा शिविर स्थापित किए गए हैं। इन शिविरों में कांवड़ियों के ठहरने के लिए सुरक्षित स्थान, भोजन, पेयजल, चाय, नाश्ता और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ताकि शिवभक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। राजनगर एक्सटेंशन फ्लाईओवर के नीचे लगे कांवड़ सेवा संघ के संचालक ने बताया कि बारिश के मौसम को देखते हुए पंडालों को इस तरह तैयार किया गया है कि अंदर पानी न पहुंचे और श्रद्धालु आराम से विश्राम कर सकें। इसके अलावा शिविरों में प्राथमिक उपचार के साथ विशेषज्ञ चिकित्सक भी मौजूद है। वहीं नवीन अस्पताल के पास लगे एक ओर शिविर पूरी तरीके से पानीनिरोधी है। शिविर के संचालकों ने बताया की शिविर में सभी श्रद्धालुओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उनके लिए आराम करने से लेकर भोजन, पेयजल और अन्य आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। शिविर में भगवान के भजन और शिवभक्तों की मौजूदगी से भी माहौल भक्तिमय हो गया है।

महिला और पुरुष कांवड़ियों के स्नान घर

महिला और पुरुष कांवड़ियों की सुविधा एवं गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए शिविरों में अलग-अलग स्नानघर और शौचालय बनाए गए हैं। इससे महिला श्रद्धालुओं को विशेष राहत मिल रही है। साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वयंसेवक लगातार व्यवस्था संभाल रहे हैं।

सवाल और जवाब

मेरठ रोड पर कांवड़ियों के लिए शिविर क्यों लगाए गए हैं?
ठहरे हुए शिवभक्तों की सेवा के लिए शिविर लगाए गए हैं ताकि बारिश के बावजूद उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
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