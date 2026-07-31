3 अगस्त से झार-निबंधन सर्वर अपग्रेड, रजिस्ट्री में लग सकता है अधिक समय

रांची, संवाददाता। झारखंड में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए उपयोग होने वाले झार-निबंधन एप्लिकेशन के सर्वर का 3 अगस्त से अपग्रेडेशन किया जाएगा। एनआईसी, पुणे के अनुसार यह कार्य फायरवॉल रिन्यूअल और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट (वीए) अनुपालन के तहत एप्लिकेशन की सुरक्षा और स्थिरता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की उप निबंधन महानिरीक्षक श्वेता कुमारी ने सभी जिला अवर निबंधकों और अवर निबंधकों को इस संबंध में सूचना भेजी है। विभाग के अनुसार, 3 अगस्त से शुरू होने वाला यह कार्य दो से पांच दिनों तक चल सकता है। इस दौरान उपलब्ध दो वर्चुअल मशीन (वीएम) में से एक को अपग्रेड किया जाएगा, जबकि दूसरी वीएम के माध्यम से रजिस्ट्री का कार्य जारी रहेगा।