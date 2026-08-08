एक्सप्रेस-वे पर कार ट्रक में घुसी, चार घायल, एक गंभीर
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर शुक्रवार रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें चार लोग घायल हो गए। कार अज्ञात ट्रक से टकरा गई। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। हादसे की जांच थाना प्रभारी द्वारा की गई।
दोस्तपुर, संवाददाता। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर शुक्रवार रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दोस्तपुर थाना क्षेत्र के आनूपुर के पास एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 151 पर लखनऊ की तरफ जा रही कार आगे चल रहे अज्ञात ट्रक में पीछे से जा भिड़ी। हादसे में कार सवार चार लोग घायल हो गए। सभी घायलों को यूपीडा की एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोस्तपुर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल अंबेडकर नगर रेफर कर दिया गया। यूपीडा से मिली जानकारी के मुताबिक कार के चालक सौरव द्विवेदी, निवासी बृजपुरी, दिल्ली अपने साथियों आलोक पांडे, राहुल पुनिया और संदीप के साथ कुशीनगर से लखनऊ जा रहे थे।
बताया जा रहा है कि कार अपनी रफ्तार में थी और आगे चल रहे अज्ञात ट्रक से पीछे जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। हादसे में चालक सौरव द्विवेदी के सीने में गंभीर चोट आई, जबकि कार सवार अन्य तीनों लोग भी घायल हो गए। सूचना मिलते ही कोरल कंपनी की एंबुलेंस, पेट्रोलिंग टीम सुरक्षा अधिकारी कपिलदेव सिंह और सहायक सुरक्षा अधिकारी त्रिलोकीनाथ पांडे मौके पर पहुंचे। यूपीडा अधिकारियों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त कार को रिकवरी वैन से हटाकर टोल प्लाजा सेमरी भेजा गया, जिससे एक्सप्रेसवे पर यातायात सामान्य हो सका। उधर, थाना प्रभारी नारदमुनि सिंह भी सीएचसी दोस्तपुर पहुंचे और घायलों का हालचाल लेने के साथ घटना की जानकारी जुटाई।
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