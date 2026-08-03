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राघोपुर में कांवरियों की बाइक ई-रिक्शा से टकराई, तीन गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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राघोपुर, एक प्रतिनिधि सावन की पहली सोमवारी पर रतनपुरा थाना क्षेत्र के नरपतपट्टी स्थित

राघोपुर में कांवरियों की बाइक ई-रिक्शा से टकराई, तीन गंभीर

राघोपुर, एक प्रतिनिधि सावन की पहली सोमवारी पर रतनपुरा थाना क्षेत्र के नरपतपट्टी स्थित स्पर संख्या 17 कोशी नदी से जल भरकर लौट रहे तीन कांवरिया सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना करजाइन थाना क्षेत्र के फकीराना चौक पर सोमवार सुबह करीब सात बजे की है। बताया जाता है कि बाइकसवार कांवरियों की जोरदार टक्कर एक ई-रिक्शा से हो गई। बताया जाता है कि दौलतपुर आनंद चौक स्थित शिव मंदिर लौटते समय यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों की मदद की और उन्हें इलाज के लिए राघोपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है।

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घायल कांवरिया श्रद्धालुओं की पहचान दौलतपुर आनंद चौक, वार्ड 8 निवासी के रूप में हुई है। इनमें सुभाष ठाकुर (18 वर्ष), सुरेश कुमार ठाकुर (14 वर्ष) और बिपिन सोनार (16 वर्ष) शामिल हैं। तीनों घायलों का इलाज राघोपुर रेफरल अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। पुलिस ने मामले की जानकारी ली है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर, घटना को लेकर करजाइन थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि घटना को लेकर जानकारी मिली है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। आवेदन मिलने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

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