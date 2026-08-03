राघोपुर में कांवरियों की बाइक ई-रिक्शा से टकराई, तीन गंभीर
राघोपुर, एक प्रतिनिधि सावन की पहली सोमवारी पर रतनपुरा थाना क्षेत्र के नरपतपट्टी स्थित
राघोपुर, एक प्रतिनिधि सावन की पहली सोमवारी पर रतनपुरा थाना क्षेत्र के नरपतपट्टी स्थित स्पर संख्या 17 कोशी नदी से जल भरकर लौट रहे तीन कांवरिया सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना करजाइन थाना क्षेत्र के फकीराना चौक पर सोमवार सुबह करीब सात बजे की है। बताया जाता है कि बाइकसवार कांवरियों की जोरदार टक्कर एक ई-रिक्शा से हो गई। बताया जाता है कि दौलतपुर आनंद चौक स्थित शिव मंदिर लौटते समय यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों की मदद की और उन्हें इलाज के लिए राघोपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है।
घायल कांवरिया श्रद्धालुओं की पहचान दौलतपुर आनंद चौक, वार्ड 8 निवासी के रूप में हुई है। इनमें सुभाष ठाकुर (18 वर्ष), सुरेश कुमार ठाकुर (14 वर्ष) और बिपिन सोनार (16 वर्ष) शामिल हैं। तीनों घायलों का इलाज राघोपुर रेफरल अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। पुलिस ने मामले की जानकारी ली है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर, घटना को लेकर करजाइन थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि घटना को लेकर जानकारी मिली है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। आवेदन मिलने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें