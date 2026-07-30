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दुलवा टोंगरी के पास बाइक दुर्घटना में युवक गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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खूंटी के मुरहू प्रखंड में शुक्रवार को एक सड़क दुर्घटना में जितेंद्र महतो गंभीर रूप से घायल हो गए। वह मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे, जब सड़क पर फिसलन के कारण उनका वाहन अनियंत्रित होकर पत्थर से टकरा गया। इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर है।

दुलवा टोंगरी के पास बाइक दुर्घटना में युवक गंभीर

खूंटी, संवाददाता। मुरहू प्रखंड के दुलवा टोंगरी के समीप शुक्रवार को सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान कुंजला निवासी जितेंद्र महतो के रूप में हुई है। बताया गया कि वह मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान सड़क पर फिसलन होने के कारण बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पड़े पत्थर से टकरा गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने तत्काल घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल, खूंटी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। चिकित्सकों के अनुसार घायल की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है और उसका इलाज जारी है।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष काशीनाथ महतो सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने चिकित्सकों से घायल की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली और जितेंद्र महतो से मिलकर घटना की पूरी जानकारी प्राप्त की। 

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