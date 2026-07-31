Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, गर्भपात और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
Follow us on Google News
share

शर्मनाक: गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। शादी का झूठा आश्वासन देकर एक युवती का लगातार यौन शोषण करने, जबरन गर्भपात कराने और अश्लील फोटो बनाकर ब्लैकमेल करने

शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, गर्भपात और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज

गुरुग्राम, गौरव चौधरी। शादी का झूठा आश्वासन देकर एक युवती का लगातार यौन शोषण करने, जबरन गर्भपात कराने और अश्लील फोटो बनाकर ब्लैकमेल करने का गंभीर मामला सामने आया है। सेक्टर-29 थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तीन आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी समेत विभिन्न धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज किया है।

मामले का विवरण

सुशांत लोक-एक निवासी पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि उसकी जान पहचान एक युवक से हुई थी। उसके बाद आरोपी ने एक जनवरी से एक दिसंबर 2017 के दौरान सेक्टर-29 इलाके में आरोपी ने उससे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि इस दौरान आरोपी और उसके साथियों ने पीड़िता का मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न किया।

यौन शोषण की घटनाएँ

पीड़िता के अनुसार झांसे में रखकर उसका यौन शोषण किया गया, गर्भवती होने पर जबरन उसका गर्भपात कराया गया और उसकी अश्लील तस्वीरें खींचकर ब्लैकमेल भी किया गया। पीड़िता को विरोध करने पर मारपीट की गई और जान से मारने की धमकियां भी दी गईं।

पुलिस कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए सेक्टर-29 थाना पुलिस ने बुधवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह मामला किस शहर में हुआ है?
यह मामला गुरुग्राम में हुआ है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Blackmail Pregnancy
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।