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वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर शासन ने दिए जांच के निर्देश

By Lokesh Sharma
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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अलीगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों पर वित्तीय अनियमितता, मनमानी और नियमों की अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जांच के लिए शासन ने एडी हेल्थ को निर्देश दिए हैं। उप जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. राहुल शर्मा पर कथित रूप से स्थानांतरण नीति का उल्लंघन करने का आरोप है।

वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर शासन ने दिए जांच के निर्देश

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। स्वास्थ्य विभाग में तैनात अधिकारियों पर वित्तीय अनियमितता, मनमानी और नियमों की अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत का संज्ञान लेकर शासन में एडी हेल्थ को जांच के निर्देश दिए हैं।

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जांच का आदेश

एडी हेल्थ डॉ. मोहन झा ने प्रकरण की जांच के लिए सीएमओ को लिखा है। मंजूरगढ़ी बाईपास निवासी अधिवक्ता धीरज भारद्वाज द्वारा स्वास्थ्य मंत्री को भेजी शिकायत में कहा गया है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी में तैनात उप जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. राहुल शर्मा लंबे समय से जिले में कार्यरत हैं। स्थानांतरण नीति लागू होने के बावजूद संबंधित अधिकारी ने कथित रूप से सांठगांठ कर अपना स्थानांतरण रुकवा लिया।

वित्तीय अनियमितताओं के आरोप

क्षय रोग विभाग के लेखाकार धर्मेंद्र पर भी विभागीय कार्यों में वित्तीय अनियमितता किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में यह भी आरोप है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा बिना टेंडर कुछ फर्मों से कार्य कराया जा रहा है, जो वित्तीय नियमों के विपरीत है। इसके अलावा कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज और डराने-धमकाने के अलावा जिला क्षय रोग केंद्र में नियमित रूप से न जाने व बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किसी अन्य व्यवस्था का सहारा लेने के आरोप भी लगाए हैं। एडी हेल्थ के निर्देश के बाद प्रकरण में अब सीएमओ स्तर से मामले की जांच की जानी है।

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वर्जन..

आरोप निराधार हैं। शिकायतकर्ता धीरज भारद्वाज को मैं जानता ही नहीं। शिकायत पर जांच होगी तो सब स्पष्ट हो जाएगा।

डॉ. राहुल शर्मा, उप जिला क्षय रोग अधिकारी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर कौन से आरोप लगाए गए हैं?
स्वास्थ्य विभाग में तैनात अधिकारियों पर वित्तीय अनियमितता, मनमानी और नियमों की अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
Lokesh Sharma

लेखक के बारे में

Lokesh Sharma

संक्षिप्त परिचय लोकेश शर्मा पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान समूह) में स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
लोकेश शर्मा प्रिंट मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। उन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं और प्रमुख रूप से स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं। खोजी पत्रकार के रूप में उन्होंने पाठकों की रुचि और जनसरोकारों से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ बनाई है।

कार्य यात्रा
लोकेश शर्मा ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से की, जहां उन्होंने समाचार लेखन और रिपोर्टिंग की बुनियादी समझ विकसित की। वर्ष 2010 से 2013 तक हाथरस में सक्रिय संवाददाता रहे। इसके बाद अलीगढ़ में वरिष्ठ संवाददाता के रूप में कार्य करते हुए लगभग छह वर्षों तक अपराध और न्यायालय संबंधी विषयों की गहन रिपोर्टिंग की। जनवरी 2025 से वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और वर्तमान में स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पिछले एक साल में तीन अभियान चलाए, जिनका व्यापक असर हुआ।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि एवं रिपोर्टिंग क्षेत्र
राजनीति शास्त्र में स्नातक और जनसंचार में परास्नातक शिक्षा ने उन्हें राजनीति और पत्रकारिता की समझ का संतुलित दृष्टिकोण प्रदान किया। विभिन्न विषयों पर पकड़ के साथ वे कृषि, चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा सत्यापित व अनुसंधान आधारित व्याख्यात्मक समाचार लिख रहे हैं।

विजन
लोकेश शर्मा का मानना है कि पत्रकारिता की वास्तविक शक्ति तथ्यपरकता और विश्वसनीयता में निहित है। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और उपयोगी जानकारी पहुंचाना है।

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