प्रेमी के बड़े भाई पर लगाया जहर खिलाकर मारने का आरोप
चित्रकूट के रघुवंशपुरी गांव में प्रेमिका राजमणि के भाई ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन का अपहरण कर उसे जहरीला पदार्थ दिया गया। उन्होंने कहा है कि जब तक मामले की जांच नहीं होती, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। पुलिस ने कहा कि कोई तहरीर नहीं मिली है।
बांदा। चित्रकूट जनपद के रघुवंशपुरी गांव निवासी प्रेमिका राजमणि के भाई गजेंद्र कुमार ने प्रेमी के भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि जब तक मामले में जांच व कार्रवाई नहीं होती तब तक बहन का अंतिम संस्कार नहीं होगा। मृतका के भाई ने बताया कि राजमणी दो दिन पहले घर से बाजार सामान लाने के लिए निकली थी। तभी शत्रुघ्न के बड़े भाई ने अपने साथी के साथ उसका अपहरण कर लिया। रास्ते में दुर्घटना हो गई तो उसे पहाड़ी स्थित एक अस्पताल ले गए। यहां बहन का मोबाइल छीन लिया गया। राजमणि ने डाक्टर के मोबाइल से काल कर उनसे अपना मोबाइल मांगा तो बाहर बुला लिया।
इसके बाद अपाचे बाइक से दोनों लोग उसे कमासिन थाने के लखनपुर अपने गांव लिवा गए। यहां युवक के भाई शिव नरेश व उसके साथी ने शत्रुघ्न व राजमणी को जमकर मारापीटा। जबरन दोनों को जहरीला पदार्थ खिलाकर मंदिर के पास छोड़ दिया। युवती से अपने बचाव के लिए खुद जहर खाने का वीडियो बनवा लिया। हालत बिगड़ने से पहले राजमणी ने दिल्ली में रहने वाली अपनी बड़ी बहन को फोन किया और कहा कि हमे बचा लो। इसके बाद दोनों की मौत हो गई। युवती के गले में खरोंच के निशान भी हैं। उसके भाई ने कमासिन थाने में तहरीर दी है। उसका आरोप है कि पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जब तक इस मामले में जांच व उचित कार्रवाई नहीं होती तब तक वह बहन का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। सीओ कृष्णा त्रिपाठी का कहना है कि कोई तहरीर नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी।
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