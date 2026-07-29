अनियमितताओं एवं अभद्र व्यवहार पर कठोर कार्रवाई की संस्तुति

एक सप्ताह पहले संमति सेवाधाम पर कठोर कार्रवाई करने की संस्तुति की गई है। इस केंद्र पर राज्य महिला आयोग की सदस्य ने निरीक्षण किया था। महिला की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए थे। अस्पताल पर बिना डाक्टर के अल्ट्रासाउंड होते मिलने पर मशीन को सील किया गया था। राज्य महिला आयोग की ओर से डीएम को पत्र भेजा गया है। 22 जुलाई को आयोजित महिला जनसुनवाई के दौरान पीड़ित विधवा महिला ने शिकायत कर आरोप लगाया था कि भवन के प्रथम तल को किराये पर दिए जाने के बावजूद डायग्नोस्टिक सेंटर की ओर से कथित रूप से भवन के अन्य तल का भी उपयोग किया जा रहा है। आयोग की सदस्य ने सीएमओ एवं संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। अनियमितताएं प्रकाश में आने की बात पत्र में कही गई है। चिकित्सक की अनुपस्थिति में सीटी स्कैन का संचालन तकनीशियन की ओर से किया जाना पाया गया, जो चिकित्सा मानकों एवं मरीजों की सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर विषय है तथा इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।