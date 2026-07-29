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अनियमितताओं एवं अभद्र व्यवहार पर कठोर कार्रवाई की संस्तुति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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एक सप्ताह पहले संमति सेवाधाम पर कठोर कार्रवाई करने की संस्तुति की गई है। इस केंद्र पर राज्य महिला आयोग की सदस्य ने निरीक्षण किया था। स्वास्थ्य मानकों का उल्लंघन पाया गया, जिसमें चिकित्सक की अनुपस्थिति में सीटी स्कैन किए जाने की बात शामिल है। उचित जांच सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

अनियमितताओं एवं अभद्र व्यवहार पर कठोर कार्रवाई की संस्तुति

एक सप्ताह पहले संमति सेवाधाम पर कठोर कार्रवाई करने की संस्तुति की गई है। इस केंद्र पर राज्य महिला आयोग की सदस्य ने निरीक्षण किया था। महिला की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए थे। अस्पताल पर बिना डाक्टर के अल्ट्रासाउंड होते मिलने पर मशीन को सील किया गया था। राज्य महिला आयोग की ओर से डीएम को पत्र भेजा गया है। 22 जुलाई को आयोजित महिला जनसुनवाई के दौरान पीड़ित विधवा महिला ने शिकायत कर आरोप लगाया था कि भवन के प्रथम तल को किराये पर दिए जाने के बावजूद डायग्नोस्टिक सेंटर की ओर से कथित रूप से भवन के अन्य तल का भी उपयोग किया जा रहा है। आयोग की सदस्य ने सीएमओ एवं संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। अनियमितताएं प्रकाश में आने की बात पत्र में कही गई है। चिकित्सक की अनुपस्थिति में सीटी स्कैन का संचालन तकनीशियन की ओर से किया जाना पाया गया, जो चिकित्सा मानकों एवं मरीजों की सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर विषय है तथा इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

शिकायत और जांच

आयोग की सदस्य तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कथित रूप से अभद्र एवं असहयोगपूर्ण व्यवहार किया गया। महिला की शिकायत की निष्पक्ष जांच, भवन के कथित अनधिकृत उपयोग की जांच, डायग्नोस्टिक सेंटर में निरीक्षण के दौरान मिली चिकित्सा संबंधी अनियमितताओं की विस्तृत जांच तथा आरोप सिद्ध होने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए कहा है।

सामान्य प्रश्न

क्या महिला आयोग ने अस्पताल पर कार्रवाई की सिफारिश की है?
हाँ, महिला आयोग ने अस्पताल पर कठोर कार्रवाई करने की संस्तुति की है।

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