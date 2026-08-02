ई-रिक्शा को टक्कर मारने वाले ट्रक चालक के खिलाफ केस
झबरेड़ा-मंगलौर मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने ई-रिक्शा को भिड़ा दिया। हादसे में महिला सरोज के पैर की दो जगह हड्डी टूटी है और चालक मुकेश की हालत गंभीर है। दोनों को कपूर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है।
झबरेड़ा-मंगलौर मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से ई-रिक्शा सवार महिला और चालक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। महिला के पैर की दो जगह से हड्डी टूट गई, जबकि चालक की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गदरजुड्डा निवासी हिमांशु ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनकी माता सरोज 25 जुलाई की रात करीब आठ बजे मंगलौर से ई-रिक्शा से घर लौट रही थीं। आरोप है कि झबरेड़ा-मंगलौर मार्ग पर पीछे से तेज गति से आए ट्रक ने ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी थी।
हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया था। टक्कर में ई-रिक्शा चालक मुकेश निवासी थीथकी कवादपुर और सरोज गंभीर रूप से घायल हो गए।दोनों को उपचार के लिए कपूर अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरो ने सरोज के पैर में दो स्थानों पर फ्रैक्चर होने की पुष्टि की। वहीं चालक मुकेश की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर ट्रक चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर भगवान महर का कहना है कि फरार चालक और वाहन की तलाश की जा रही है तथा मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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