Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ई-रिक्शा को टक्कर मारने वाले ट्रक चालक के खिलाफ केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

झबरेड़ा-मंगलौर मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने ई-रिक्शा को भिड़ा दिया। हादसे में महिला सरोज के पैर की दो जगह हड्डी टूटी है और चालक मुकेश की हालत गंभीर है। दोनों को कपूर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है।

ई-रिक्शा को टक्कर मारने वाले ट्रक चालक के खिलाफ केस

झबरेड़ा-मंगलौर मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से ई-रिक्शा सवार महिला और चालक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। महिला के पैर की दो जगह से हड्डी टूट गई, जबकि चालक की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गदरजुड्डा निवासी हिमांशु ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनकी माता सरोज 25 जुलाई की रात करीब आठ बजे मंगलौर से ई-रिक्शा से घर लौट रही थीं। आरोप है कि झबरेड़ा-मंगलौर मार्ग पर पीछे से तेज गति से आए ट्रक ने ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी थी।

हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया था। टक्कर में ई-रिक्शा चालक मुकेश निवासी थीथकी कवादपुर और सरोज गंभीर रूप से घायल हो गए।दोनों को उपचार के लिए कपूर अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरो ने सरोज के पैर में दो स्थानों पर फ्रैक्चर होने की पुष्टि की। वहीं चालक मुकेश की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर ट्रक चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर भगवान महर का कहना है कि फरार चालक और वाहन की तलाश की जा रही है तथा मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Roorki Latest News Crime News E-rickshaw अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।