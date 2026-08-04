सड़क हादसे में दो युवक घायल

सड़क हादसे में दो युवक घायल
सड़क हादसे में दो युवक घायल . जैनामोड़, प्रतिनिधि। बोकारो- रामगढ राष्ट्रीय राजमार्ग 320 में टांडबालीडीह टोल प्लाजा के पास मंगलवार को बुलेट डिवाईडर
बोकारो-रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-320) पर टांडबालीडीह टोल प्लाजा के समीप मंगलवार को तेज रफ्तार बुलेट मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, बोकारो की ओर से आ रही बुलेट (जेएच-10सीपी/2124) अचानक असंतुलित होकर डिवाइडर से जा भिड़ी। दुर्घटना में रांची के होटवार निवासी ऋतिक खालखो (पिता- दिलीप खालखो) तथा धनबाद के मुनीडीह निवासी अमन पासवान (पिता- रतन पासवान) घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर दोनों घायलों को रेफरल अस्पताल जैनामोड़ पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए बोकारो रेफर कर दिया।
घटना के बाद पुलिस ने क्षतिग्रस्त बुलेट को जब्त कर थाना ले गई तथा दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें