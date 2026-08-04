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सड़क हादसे में दो युवक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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सड़क हादसे में दो युवक घायल . जैनामोड़, प्रतिनिधि। बोकारो- रामगढ राष्ट्रीय राजमार्ग 320 में टांडबालीडीह टोल प्लाजा के पास मंगलवार को बुलेट डिवाईडर

सड़क हादसे में दो युवक घायल

बोकारो-रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-320) पर टांडबालीडीह टोल प्लाजा के समीप मंगलवार को तेज रफ्तार बुलेट मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, बोकारो की ओर से आ रही बुलेट (जेएच-10सीपी/2124) अचानक असंतुलित होकर डिवाइडर से जा भिड़ी। दुर्घटना में रांची के होटवार निवासी ऋतिक खालखो (पिता- दिलीप खालखो) तथा धनबाद के मुनीडीह निवासी अमन पासवान (पिता- रतन पासवान) घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर दोनों घायलों को रेफरल अस्पताल जैनामोड़ पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए बोकारो रेफर कर दिया।

घटना के बाद पुलिस ने क्षतिग्रस्त बुलेट को जब्त कर थाना ले गई तथा दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

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