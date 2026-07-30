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आमने-सामने भिड़ीं दो बाइकें, तीन युवक गंभीर घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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हरियावां थाना क्षेत्र में हरदोई-पिहानी मार्ग पर गुरुवार को दो बाइकों की टक्कर में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सीएचसी हरियावां में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है।

आमने-सामने भिड़ीं दो बाइकें, तीन युवक गंभीर घायल

हरियावां। हरियावां थाना क्षेत्र में हरदोई-पिहानी मार्ग पर बिलहरी गांव के पास गुरुवार को दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार तीन युवक गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी हरियावां भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पिहानी की ओर से आ रही बाइक पर सवार प्रिंस शर्मा (19) निवासी ग्राम उमरसेड़ा, थाना हरियावां तथा हरदोई की ओर से आ रही दूसरी बाइक पर सवार सोनू निवासी ग्राम मीरपुर मजरा पूरबहादुर थाना देहात कोतवाली व पवन निवासी ग्राम चूल्हा थाना सुरसा हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। हरियावां थाना प्रभारी अजीत सिंह चौहान ने बताया कि अभी तक इस मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

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