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बाइक से गिरकर दो कांवरिये गंभीर, एक रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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राजमहल और साहिबगंज के बीच निर्माणाधीन फोरलेन मार्ग पर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दो कांवरिया अनियंत्रित होकर बाइक से गिर गए। दोनों को गंभीर चोटें आईं और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई।

बाइक से गिरकर दो कांवरिये गंभीर, एक रेफर

राजमहल, प्रतिनिधि। मंगलहाट -साहिबगंज के बीच निर्माणाधीन फोरलेन मुख्य मार्ग पर शुक्रवार को अनियंत्रित होकर बाइक से गिरकर पश्चिम बंगाल के दो कांवरिया गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मुर्शिदाबाद जिले के लालबाग निवासी सनातन मंडल (25) और कनक देव नाथ (26) अपने अन्य साथियों के साथ बाइक से मोती झरना पूजा अर्चना करने के लिए जा रहा था। इसी दौरान महाराजपुर के पास सड़क पर एक गड्ढे में अनियंत्रित होकर बाइक लेकर घुस गया और दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों घायलों को अन्य साथियों के द्वारा इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल लाया गया।

जहां ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर सादिक अंसारी के द्वारा दोनों के प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर स्थिति में कनक देवनाथ को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। घटना की सूचना संबंधित थाना पुलिस को दी गई थी।

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