दो कारों की भिड़ंत में दो विदेशी नागरिकों समेत छह घायल

दो कारों की भिड़ंत में दो विदेशी नागरिकों समेत छह घायल
दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर आगापुर गांव में इनोवा और हुंडई की टक्कर से छह लोग घायल हुए हैं, जिसमें दो विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज जारी है। घायलों में एक महिला और बच्चे भी हैं।
दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर सोमवार सुबह थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के आगापुर गांव के पास इनोवा और हुंडई कार की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में दो विदेशी नागरिकों समेत कुल छह लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर सिविल लाइंस पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हुंडई कार में दो विदेशी नागरिक सवार थे, जो हल्द्वानी से दिल्ली की ओर जा रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों विदेशी नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी ओर, इनोवा कार दिल्ली से बरेली की ओर जा रही थी, जिसमें पति-पत्नी और उनके दो बच्चे सवार थे।
इस कार में सवार महिला घायल हुई है, जबकि बच्चों को मामूली चोटें आई हैं।
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