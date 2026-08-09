Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लेकर जा रहा कंटेनर खड़े वाहन से टकराया, चालक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
Follow us on Google News
share

बांगरमऊ में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक कंटेनर चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। कंटेनर ने पहले से खड़े वाहन में टक्कर मारी, जिससे चालक शुभ्रत गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपीडा टीम ने उसे बांगरमऊ अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे गंभीर हालत में रेफर किया गया।

कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लेकर जा रहा कंटेनर खड़े वाहन से टकराया, चालक घायल

बांगरमऊ। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह कंटेनर चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। उसके बाद कंटेनर पहले से खड़े वाहन में पीछे से जा टकराया। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे यूपीडा टीम की मदद से बांगरमऊ अस्पताल पहुंचाया गया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया गया। मैनपुरी थाना बिछवा क्षेत्र के बरहटी गांव के रहने वाले 36 वर्षीय शुभ्रत पुत्र रामनाथ कंटेनर में कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लादकर बनारस से पंजाब जा रहा था। सुबह बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में जोगीकोट गांव के पास अचानक चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया।

कंटेनर सड़क पर पहले से खड़े भारी वाहन से पीछे से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि कंटेनर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और चालक शुभ्रत घायल हो गया। सूचना पर पहुंची यूपीडा टीम ने घायल को बाहर निकालकर बांगरमऊ सीएचसी पर भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे रेफर कर दिया। हादसे के समय एक अन्य ट्रक के भी टकराए जाने की चर्चा होती रही। दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर से कुछ देर बाद पीछे से आ रहा एक अन्य ट्रक भी टकरा गया। हालांकि इस घटना में किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Unnao Latest News Accident Unnao News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।