कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लेकर जा रहा कंटेनर खड़े वाहन से टकराया, चालक घायल
बांगरमऊ में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक कंटेनर चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। कंटेनर ने पहले से खड़े वाहन में टक्कर मारी, जिससे चालक शुभ्रत गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपीडा टीम ने उसे बांगरमऊ अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे गंभीर हालत में रेफर किया गया।
बांगरमऊ। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह कंटेनर चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। उसके बाद कंटेनर पहले से खड़े वाहन में पीछे से जा टकराया। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे यूपीडा टीम की मदद से बांगरमऊ अस्पताल पहुंचाया गया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया गया। मैनपुरी थाना बिछवा क्षेत्र के बरहटी गांव के रहने वाले 36 वर्षीय शुभ्रत पुत्र रामनाथ कंटेनर में कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लादकर बनारस से पंजाब जा रहा था। सुबह बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में जोगीकोट गांव के पास अचानक चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया।
कंटेनर सड़क पर पहले से खड़े भारी वाहन से पीछे से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि कंटेनर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और चालक शुभ्रत घायल हो गया। सूचना पर पहुंची यूपीडा टीम ने घायल को बाहर निकालकर बांगरमऊ सीएचसी पर भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे रेफर कर दिया। हादसे के समय एक अन्य ट्रक के भी टकराए जाने की चर्चा होती रही। दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर से कुछ देर बाद पीछे से आ रहा एक अन्य ट्रक भी टकरा गया। हालांकि इस घटना में किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं है।
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