कार डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त, चार घायल
शनिवार की रात, आगरा से इटावा जा रही एक कार ने डिवाइडर से टकरा कर चार लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हादसे के बाद गाड़ी के एयरबैग खुल गए, लेकिन यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। सभी घायल अलीगढ़ और आगरा के निवासी हैं।
शनिवार की रात आगरा की तरफ से आने वाली एक कार डिवाइडर से आकर टकरा गई। हादसे में कार में सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। शनिवार की रात अलीगढ़ क्षेत्र के चार लोग एक कार में सवार होकर आगरा से इटावा की ओर जा रहे थे। जब उनकी कार नेशनल हाईवे सत्यपाल पेट्रोल पंप के पास पहुंची ही थी कि तभी वहां लगे सीमेंट के अवरोधक से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि हादसे के तत्काल बाद कार के एयरबैग खुल गए।
उसके बाद भी सभी यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों में इरफान पुत्र अनवर, इमरान पुत्र अनवर निवासी झावर इकलाख अलीगढ़, चांद पुत्र साबू निवासी भोजपुरा बन्ना अलीगढ़, रिजवान पुत्र शरीफ निवासी खंदोली आगरा हैं।
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