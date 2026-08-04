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खेल : सिनसिनाटी ओपन : सेरेना-वीनस को युगल में वाइल्डकार्ड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सिनसिनाटी ओपन : सेरेना-वीनस को युगल में वाइल्डकार्ड ओहायो (अमेरिका)। ओलंपिक चैंपियन सेरेना

खेल : सिनसिनाटी ओपन : सेरेना-वीनस को युगल में वाइल्डकार्ड

सिनसिनाटी ओपन : सेरेना-वीनस को युगल में वाइल्डकार्ड ओहायो (अमेरिका)। ओलंपिक चैंपियन सेरेना और वीनस विलियम्स को 2026 सिनसिनाटी ओपन टेनिस के महिला युगल ड्रॉ में वाइल्डकार्ड एंट्री मिली है। 2022 यूएस ओपन के बाद वे पहली बार एक साथ खेलेंगी। ओहायो में 11 से 23 अगस्त तक होने वाले डब्ल्यूटीए 1000 इवेंट में ये बहनें फिर साथ खेलेंगी क्योंकि विम्बलडन 2026 में उनकी वापसी की योजना अधूरी रह गई थी। 46 वर्षीय वीनस को एकल ड्रॉ में भी वाइल्डकार्ड मिला है क्योंकि दोनों बहनें डब्ल्यूटीए टूर पर खेलना जारी रखे हुए हैं। विलियम्स बहनें टेनिस इतिहास की सबसे सफल जोड़ी में शुमार हैं।

उन्होंने लंदन 2012 में ओलंपिक स्वर्ण और कुल मिलाकर तीन ओलंपिक युगल स्वर्ण पदक और 14 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब भी जीते हैं।

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