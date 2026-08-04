खेल : सिनसिनाटी ओपन : सेरेना-वीनस को युगल में वाइल्डकार्ड
सिनसिनाटी ओपन : सेरेना-वीनस को युगल में वाइल्डकार्ड ओहायो (अमेरिका)। ओलंपिक चैंपियन सेरेना
सिनसिनाटी ओपन : सेरेना-वीनस को युगल में वाइल्डकार्ड ओहायो (अमेरिका)। ओलंपिक चैंपियन सेरेना और वीनस विलियम्स को 2026 सिनसिनाटी ओपन टेनिस के महिला युगल ड्रॉ में वाइल्डकार्ड एंट्री मिली है। 2022 यूएस ओपन के बाद वे पहली बार एक साथ खेलेंगी। ओहायो में 11 से 23 अगस्त तक होने वाले डब्ल्यूटीए 1000 इवेंट में ये बहनें फिर साथ खेलेंगी क्योंकि विम्बलडन 2026 में उनकी वापसी की योजना अधूरी रह गई थी। 46 वर्षीय वीनस को एकल ड्रॉ में भी वाइल्डकार्ड मिला है क्योंकि दोनों बहनें डब्ल्यूटीए टूर पर खेलना जारी रखे हुए हैं। विलियम्स बहनें टेनिस इतिहास की सबसे सफल जोड़ी में शुमार हैं।
उन्होंने लंदन 2012 में ओलंपिक स्वर्ण और कुल मिलाकर तीन ओलंपिक युगल स्वर्ण पदक और 14 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब भी जीते हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें