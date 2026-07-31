नेपाल से मायके लौट रही महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म व जबरन निकाह का आरोप, नौ नामजद।

दिघलबैंक, एक संवाददाता। दिघलबैंक थाना क्षेत्र के सीमावर्ती गांव बालूबाड़ी में नेपाल से अपने मायके लौट रही एक विवाहिता के साथ कथित रूप से बंधक बनाकर दुष्कर्म, जबरन निकाह का दबाव बनाने और लूटपाट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपित समेत कुल नौ लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गुरुवार को पीड़िता को न्यायालय में बयान दर्ज कराने के लिए किशनगंज ले जाया गया। पीड़िता द्वारा दिघलबैंक थाना में बुधवार को दिए गए आवेदन के अनुसार वह सोमवार को नेपाल स्थित अपने ससुराल से बालूबाड़ी गांव के रास्ते भारत स्थित अपने मायके आ रही थी।

आरोप है कि रास्ते में बालूबाड़ी निवासी मो. समजानी ने तलवार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और जबरन अपने घर ले गया। वहां कमरे में बंद कर उसके पास मौजूद 38 हजार नेपाली रुपये, 73 हजार भारतीय रुपये तथा गले में पहनी करीब 10 ग्राम की सोने की चेन छीन ली गई। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि शोर मचाने पर आरोपित के परिजनों ने उसके साथ मारपीट की, मुंह बांध दिया और जबरन निकाह करने का दबाव बनाया। पीड़िता ने स्वयं के पहले से विवाहित होने और एक बच्चे की मां होने की बात बताई, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद उसके साथ मारपीट की गई, कपड़े उतारने का प्रयास किया गया तथा मोबाइल से आपत्तिजनक तस्वीरें खींचकर उसे बेपर्दा किया गया। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया।पीड़िता के अनुसार अगले दिन कमरे में चार्ज हो रहा एक मोबाइल मिलने पर उसने किसी तरह अपने मायके वालों को घटना की सूचना दी। सूचना मिलने पर परिजन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मौके पर पहुंचे और उसे वहां से मुक्त कराया। इसके बाद महिला का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, दिघलबैंक में इलाज कराया गया तथा थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई।दिघलबैंक थानाध्यक्ष बिपिन कुमार ने बताया कि पीड़िता के आवेदन के आधार पर मुख्य आरोपित मो. समजानी सहित परिवार के अन्य आठ लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़िता को न्यायालय में बयान दर्ज कराने के लिए पेश किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस के अनुसार सभी आरोपों की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।