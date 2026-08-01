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बाइक बचाने के लिए एस एमआई की कार ट्रक में घुसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बाइक बचाने के लिए एस एमआई की कार ट्रक में घुसी- गंभीरावस्था में आईसीयू में भर्तीबहेड़ी। सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर की कार बाइक को बचाने में एक ट्रक के ज

बाइक बचाने के लिए एस एमआई की कार ट्रक में घुसी
बाइक बचाने के लिए एस एमआई की कार ट्रक में घुसी

बहेड़ी। सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर की कार बाइक को बचाने में एक ट्रक में जा घुसी। जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए उन्हें गंभीरावस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दुर्घटना का विवरण

यहां विपणन विभाग में तैनात सीनियर मार्केटिंग अधिकारी सुबोध कुमार यादव शनिवार की सुबह करीब साढ़े नौ बजे बरेली से बहेड़ी कार्यालय हुंडई वरना कार से आ रहे थे यहां नैनीताल फोरलेन हाईवे जाम बाजार के पास उनकी कार के सामने अचानक एक बाइक आ गई उसको बचाने पर उनकी कार एक ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि उनकी कार बुरी तरह चकनाचूर हो गई। सूचना मिलते ही राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नईम अहमद मौके पर पहुंच गए उन्होंने यहां एक प्राइवेट अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बरेली भेज दिया जहां डाक्टर ने उन्हें आइसीयू में भर्ती कर लिया है। फिलहाल उनकी स्थिति गम्भीर बनी हुई है। डाक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।

एयरबैग का योगदान

- एयरबैग खुलने से बची जान

बहेड़ी। दुर्घटना के समय एयरबैग खुलने से सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर की जान बच गई। एयरबैग नहीं खुलते तो उनकी जान को खतरा हो सकता था।

सड़क हादसे में हुई जबरदस्त टक्कर से एसएमआई की वरना कार बुरी तरह चकनाचूर हो गई। टक्कर लगते ही उनकी कार के एयरबैग खुल गए। जिससे उनकी जान बच गई। अगर एयरबैग नहीं खुलते तो उनकी जान को जोखिम हो सकता था लेकिन एयरबैग खुलने से उनकी जान बच गई। घटना के बाद उनके अधीनस्थ अधिकारी मार्केटिंग अफसर अभिनव सक्सेना सहित अन्य अफसर भी अस्पताल पहुंच गए। उनके परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है।

सामान्य प्रश्न

इस कार दुर्घटना में सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर को कौन सी चोटें आई हैं?
उन्हें गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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