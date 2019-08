कांग्रेस के इस सीनियर नेता ने आर्टिकल 370 पर की मोदी सरकार की तारीफ

केन्द्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करने की दिशा में सोमवार को कदम उठाते हुए राज्यसभा में इस बात की घोषणा की गई। राज्यसभा में अमित शाह ने इस बात की जानकारी दी का राष्ट्रपति की मंजूरी के आधार पर आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी किया जा रहा है।

आर्टिकल 370 पर सरकार के इस फैसले की सीनियर कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी ने तारीफ की है। जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि मेरे राजनीतिक गुरू राम मनोहर लोहिया जी हमेशा इस आर्टिकल के खिलाफ थे। देरी के बावजूद एक ऐतिहासिक गलती को आज सुधारा गया है।

#WATCH Janardan Dwivedi, Congress on #Article370revoked : My political guru Ram Manohar Lohia ji was always against this Article. A mistake of history has been corrected today, albeit late. I welcome this. pic.twitter.com/KqBsROImgS