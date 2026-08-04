Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सूर्यनारायण झा का निधन, पार्टी ने जताया शोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

भागलपुर के कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के वरिष्ठ नेता सूर्यनारायण झा 90 वर्ष की आयु में निधन हो गए। उनके निधन पर सीपीएम के जिला सचिव दशरथ प्रसाद ने शोक जताया और शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। विभिन्न नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी।

कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सूर्यनारायण झा का निधन, पार्टी ने जताया शोक

भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के वरिष्ठ नेता एवं खरीक निवासी सूर्यनारायण झा का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन पर सीपीएम के जिला सचिव दशरथ प्रसाद ने शोक व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। शोक व्यक्त करने वालों में ज्ञानी साह, निवास मंडल, परमानंद साह, उमेश मंडल, विमल पोद्दार, मनोहर मंडल, मो. फैज अहमद, अरुण कुमार मंडल आदि शामिल रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Death Bhagalpur Latest News Bhagalpur News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।