कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सूर्यनारायण झा का निधन, पार्टी ने जताया शोक
भागलपुर के कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के वरिष्ठ नेता सूर्यनारायण झा 90 वर्ष की आयु में निधन हो गए। उनके निधन पर सीपीएम के जिला सचिव दशरथ प्रसाद ने शोक जताया और शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। विभिन्न नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी।
भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के वरिष्ठ नेता एवं खरीक निवासी सूर्यनारायण झा का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन पर सीपीएम के जिला सचिव दशरथ प्रसाद ने शोक व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। शोक व्यक्त करने वालों में ज्ञानी साह, निवास मंडल, परमानंद साह, उमेश मंडल, विमल पोद्दार, मनोहर मंडल, मो. फैज अहमद, अरुण कुमार मंडल आदि शामिल रहे।
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