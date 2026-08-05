सीनियर बार वेलफेयर एसोसिएशन में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली
स्वार में, सीनियर बार वेलफेयर एसोसिएशन ने नवागत अधिवक्ताओं का सम्मान एवं सदस्यता ग्रहण समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में युवा अधिवक्ताओं को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। चेयरमैन महबूब अली ने अधिवक्ताओं की जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला, जिसमें समाज में कानून और न्याय का विश्वास बनाए रखना शामिल है।
स्वार। सीनियर बार वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को मीटिंग हॉल में नवागत अधिवक्ताओं के सम्मान एवं सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवा अधिवक्ताओं को एसोसिएशन की सदस्यता प्रदान करने के साथ उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। एल्डर कमेटी के चेयरमैन महबूब अली ने अवतार सिंह, मोहम्मद गुलवेज़, जितेंद्र कुमार, कपिल कुमार, देवेंद्र कुमार, अफरोज हुसैन, मोहम्मद नाजिर और विपिन कुमार को शपथ दिलाते हुए कहा कि अधिवक्ताओं का दायित्व केवल न्यायालय तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में न्याय और कानून के प्रति लोगों का विश्वास बनाए रखना भी उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
समारोह की अध्यक्षता विक्रम सिंह संधू ने की, जबकि संचालन बृज किशोर दिवाकर ने किया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष गुरनाम सिंह संधू, मुमताज मियां, फरहत खान, रहमत अली, सुंदर लाल, रफीक अहमद, हर स्वरूप सिंह, मुख्तियार अहमद, सरफराज अहमद, महिपाल सिंह, संदीप सिंह संधू आदि रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें