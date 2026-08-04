Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ग्रामीण सशक्तिकरण से ही साकार होगा विकसित भारत-2047 का लक्ष्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

अवंतीबाई महिला महाविद्यालय में 'रूरल डेवलपमेंट एंड विकसित भारत' विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। प्रो. नागेन्द्र यादव ने ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने गुणवत्ता शिक्षा और कौशल विकास के महत्व का उल्लेख किया, ताकि 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार हो सके।

ग्रामीण सशक्तिकरण से ही साकार होगा विकसित भारत-2047 का लक्ष्य

अवंतीबाई महिला महाविद्यालय में सोमवार को रूरल डेवलपमेंट एंड विकसित भारत विषय पर संगोष्ठी हुई। मुख्य वक्ता प्रो. नागेन्द्र यादव ने कहा कि विकसित भारत-2047 का लक्ष्य तभी हासिल होगा, जब ग्रामीण भारत आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनेगा। उन्होंने युवाओं से नौकरी तलाशने के बजाय उद्यमिता अपनाकर रोजगार सृजित करने की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. सुशील कुमार ने कहा कि देश की लगभग 67 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, आधुनिक तकनीक, कौशल विकास और स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमिता को बढ़ावा दिए बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता।

ये भी पढ़ें:रामगढ़ में इंडिया कलोकि का आयोजन वर्ष 2035 के ग्रामीण विकास विजन प्रबंधन

प्रो. नागेंद्र यादव ने अपने व्याख्यान में स्थानीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग, नवाचार, जोखिम उठाने की क्षमता और कौशल विकास को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का आधार बताते हुए कहा कि एक छोटा विचार भी सफल उद्यम का रूप ले सकता है। शोधार्थियों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए उन्होंने चीन के आर्थिक विकास मॉडल और भारत के लिए आवश्यक दीर्घकालिक आर्थिक रणनीतियों पर भी चर्चा की। प्रो. नरेंद्र कुमार बतरा, डॉ. पंकज अग्रवाल, प्रो. रंजू राठौर समेत अन्य रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Bareily Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।