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प्रेमचंद आज भी सामाजिक न्याय और मानवीय मूल्यों के प्रासंगिक साहित्यकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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जलेस-जसम के संयुक्त सेमिनार में प्रेमचंद के साहित्य और वैचारिक विरासत पर हुई चर्चा... जिला इकाइयों के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को जीडी कॉलेज के दिनकर सभागार में साहित्यकार प्रेमचंद की जयं

प्रेमचंद आज भी सामाजिक न्याय और मानवीय मूल्यों के प्रासंगिक साहित्यकार

लाखो, निज प्रतिनिधि। जनवादी लेखक संघ (जलेस) और जन संस्कृति मंच (जसम) की जिला इकाइयों के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को जीडी कॉलेज के दिनकर सभागार में साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती पर 'मौजूदा राजनीतिक-सांस्कृतिक परिदृश्य में प्रेमचंद' विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया।

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सेमिनार का संचालन

कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. राजेंद्र साह एवं विजय कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से की, जबकि संचालन राजेश कुमार ने किया। इस अवसर पर जनगीत और कहानी-पाठ भी हुआ। मुख्य वक्ता एवं जलेस के राज्य सचिव कुमार विनीताभ ने कहा कि प्रेमचंद यथार्थवादी कथाकार होने के साथ सामंतवाद और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के साहित्यकार थे। उन्होंने वैचारिक रूप से वर्ग-समन्वय से वर्ग-संघर्ष तक की यात्रा की। जसम के बिहार राज्य सचिव दीपक सिन्हा ने कहा कि प्रेमचंद ने समाज के सबसे शोषित तबकों-किसानों, महिलाओं और दलितों-को अपनी रचनाओं का केंद्र बनाया।

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प्रेमचंद का सांप्रदायिकता पर विश्लेषण

उन्होंने कहा कि प्रेमचंद का सांप्रदायिकता पर किया गया विश्लेषण आज भी प्रासंगिक है। अध्यक्षीय संबोधन में डॉ. राजेंद्र साह ने कहा कि प्रेमचंद ने भारतीय गांवों, किसानों और साझी सांस्कृतिक परंपरा का सबसे प्रामाणिक चित्रण किया। उनके साहित्य से आज भी मानवीय मूल्यों और सामाजिक सरोकारों की प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम की शुरुआत अभिनंदन झा और देवेंद्र कुँवर के जनगीत से हुई, जबकि दीपक सिन्हा और विजय कुमार सिन्हा ने प्रेमचंद की कहानी 'मंदिर-मस्जिद' का पाठ किया। अंत में दुष्यंत कुमार की गजल की प्रस्तुति हुई। सेमिनार में पश्चिम बंगाल और वाराणसी में राहुल सांकृत्यायन, सुकांत भट्टाचार्य एवं धूमिल की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किए जाने की निंदा करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। बड़ी संख्या में साहित्यकार और साहित्यप्रेमी उपस्थित रहे। रिपोर्टर:वतन कुमार

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रेमचंद की जयंती पर सेमिनार कब आयोजित किया गया?
सेमिनार सोमवार को जीडी कॉलेज के दिनकर सभागार में आयोजित किया गया।
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