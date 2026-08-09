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गोरे लाल मेहता महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर संगोष्ठी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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-08purn09-बनमनखी के गोरेलाल मेहता महाविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी में शामिल छात्र-छात्राएं। बनमनखी, संवाद सूत्र। बनमनखी के गोरेलाल मेहता महाविद्यालय म

गोरे लाल मेहता महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर संगोष्ठी

बनमनखी, संवाद सूत्र। बनमनखी के गोरेलाल मेहता महाविद्यालय में शनिवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के छह वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के प्रावधानों, अवसरों एवं लाभों से अवगत कराना था। कार्यक्रम की रूपरेखा एवं विषय-प्रवेश एनईपी-2020 की समन्वयक एवं दर्शनशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. शारदा वंदना ने कराया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को इसमें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी प्राचार्य सह परीक्षा नियंत्रक एवं अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. रमीज अहमद ने विद्यार्थियों को एनईपी-2020 के विभिन्न पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी।

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उन्होंने विद्यार्थियों से नियमित रूप से महाविद्यालय आने तथा कॉलेज में आयोजित शैक्षणिक एवं रचनात्मक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जीवन में छोटी-छोटी व्यावहारिक बातों का भी विशेष महत्व है। शिक्षकों के संपर्क में रहकर यह विद्यार्थी अपने ज्ञान एवं व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। गणित विभागाध्यक्ष डॉ. गुड्डू कुमार ने एनईपी-2020 के विभिन्न प्रावधानों की सरल एवं विस्तृत जानकारी विद्यार्थियों को दी। उन्होंने क्रेडिट व्यवस्था तथा विद्यार्थियों द्वारा अपने क्रेडिट बढ़ाने के तरीकों को समझाया। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देकर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया।संगोष्ठी के दौरान विद्यार्थियों अदिति कुमारी , गुनगुन कुमारी और नीतीश कुमार ने स्वयं द्वारा लिखे गए निबंध का पाठ किया। वहीं छात्र मिस्टर इंडिया ने एनईपी-2020 पर स्वरचित कविता प्रस्तुत कर सभी को प्रभावित किया। एनईपी-2020 पर आधारित क्विज प्रतियोगिता का आयोजन दो समूहों ए एवं बी में किया गया। प्रतियोगिता का सफल संचालन अंग्रेजी विभागाध्यक्ष आंनद सागर ने किया, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी विषयगत जानकारी का प्रदर्शन किया। इसके अलावा एनईपी-2020 की थीम पर विद्यार्थियों ने आकर्षक पोस्टर भी तैयार किए। पोस्टर निर्माण में मिस्टर इंडिया, सूरज, अदिति कुमारी, गुनगुन कुमारी और मुस्कान ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के अंत में हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. चंद्रभूषण रजक ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभी अतिथियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। मौके पर मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष एवं बर्सर डॉ. रणविजय कुमार, डॉ. चाँदनी कुमारी, डॉ नंदन भारती, डॉ. गुड्डू कुमार, डॉ. काजल कुमारी, डॉ. अर्पिता राय सहित शिक्षकेत्तर कर्मचारियों में सुबोध कुमार साह, अमरेंद्र कुमार मेहता, किशोर शर्मा, जीवछ कुमार, झाबर शाह, अमर कुमार, मुकेश राम, अनिल यादव एवं वकील सहित महाविद्यालय परिवार के सदस्य उपस्थित थे।

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