दिव्यांगों को मुख्यधारा से अलग रखना उनके हित में नहीं
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में 'सामाजिक विकास में एकरूपता का मिथक' विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता शहाब नकवी ने दिव्यांगता को समाज की परीक्षा बताया और सुझाव दिया कि दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ा जाए। डीन प्रो. संदीप कुमार सिंह ने समावेशी सोच पर जोर दिया।
कानपुर। प्रमुख संवाददाता छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के समाज कार्य विभाग की ओर से विशेषज्ञ व्याख्यान शृंखला के तहत गुरुवार को सामाजिक विकास में एकरूपता का मिथक विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। शुभारंभ मुख्य वक्ता देहरादून स्थित साहस फाउंडेशन के संस्थापक एवं सामाजिक उद्यमी शहाब नकवी और स्कूल ऑफ आर्ट्स, ह्युमिनिटीज एंड सोशल साइंसेस के डीन प्रो. संदीप कुमार सिंह ने किया।शहाब नकवी ने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति का आकलन इस बात से होता है कि वह अपने सबसे कमजोर और वंचित वर्ग के साथ कैसा व्यवहार करता है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता व्यक्ति की कमी नहीं, बल्कि समाज की सोच और व्यवस्था की परीक्षा है।
उन्होंने इस धारणा को भी चुनौती दी कि दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा से अलग रखना उनके हित में है। कहा, इससे उनके आत्मविश्वास और सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने दिव्यांगजनों को पारंपरिक कार्यों तक सीमित न रखकर उन्हें तकनीक, एआई व उद्यमिता से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ तथा उत्तर प्रदेश में 41.57 लाख दिव्यांगजन हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डीन प्रो. संदीप कुमार सिंह ने समावेशी समाज के लिए सोच और व्यवहार में बदलाव पर जोर दिया। इस अवसर पर डॉ. अमित कुमार सहित कई शिक्षक व छात्र मौजूद रहे।
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