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प्रेमचंद की वर्तमान महत्ता पर संगोष्ठी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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दुमका में एसपी कॉलेज हिंदी विभाग ने प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर एक विचारगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. खिरोधर प्रसाद यादव ने की। उन्होंने प्रेमचंद के साहित्य की आधुनिक सामाजिक स्थितियों में प्रासंगिकता पर चर्चा की और उसे मानवता, सामाजिक न्याय और नैतिकता का दस्तावेज बताया।

प्रेमचंद की वर्तमान महत्ता पर संगोष्ठी

दुमका, प्रतिनिधि। एसपी कॉलेज हिंदी विभाग द्वारा महान कथाकार एवं साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर प्रेमचंद की वर्तमान महत्ता विषय पर एक विचारगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. खिरोधर प्रसाद यादव ने की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य आज भी सामाजिक न्याय, मानवीय संवेदना और नैतिक मूल्यों का सशक्त दस्तावेज है। उन्होंने वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में प्रेमचंद के लेखन की प्रासंगिकता पर विस्तार से प्रकाश डाला।

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